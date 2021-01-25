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Инфекционист назвал сроки снятия ограничений из-за коронавируса

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Снять значительную часть ограничений из-за коронавируса можно будет к началу второго полугодия 2021 года или к началу лета. Такие сроки назвал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев, передает РИА Новости в понедельник, 25 января.

По его словам, к этому времени «мы наберем нужные нам 60-70 процентов вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела».

Также Малышев напомнил, что прививка от коронавируса не отменяет правило о ношении масок и социальной дистанции, поскольку иммунитет есть у недостаточного количества россиян.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса.

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