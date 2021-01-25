Россия
 
Последние новости
На Большунова написали заявление в полицию из-за стычки с финским соперником
Инфекционист назвал сроки снятия ограничений из-за коронавируса
Британец сделал кухню на месте свалки и выиграл конкурс
Инфекционист назвал сроки вакцинации для переболевших коронавирусом
Актера из «Улиц разбитых фонарей» обвинили в педофилии
iPhone 12 mini провалился в России
Уничтоженный последний амир Чечни готовил атаку на здание ФСБ в Грозном
Стало известно об уровне поддержки республиканцами суда по импичменту Трампа
Бывший соперник Лукашенко предсказал новую волну протестов в Белоруссии
В центре Гамалеи объяснили новое предупреждение в инструкции к «Спутнику V»
Новости партнеров
Прослушать новость

Инфекционист назвал плюс побочных эффектов вакцины от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

У побочной реакции организма на вакцину от коронавируса есть плюс. Его назвал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, передает РИА Новости.

По словам Малышева, проявления вакцинации говорят о более сильном иммунитете.

Разработчики препарата «Спутник V» заявляют, что иммунитет продержится около двух лет, добавил специалист.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что после вакцинации от коронавируса иммунитет к инфекции вырабатывается не ранее чем через 32-45 дней. Максимальное количество антител вырабатывается через 56 дней, но маски носить по-прежнему необходимо.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года, первыми препарат получили врачи и учителя. 18 января стартовала массовая вакцинация на добровольной основе. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Аллергологи рассказали россиянам об «общем правиле» при вакцинации от COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали срок вакцинации для переболевших COVID-19
Назван срок появления иммунитета после вакцинации от коронавируса