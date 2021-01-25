Инфекционист назвал плюс побочных эффектов вакцины от коронавируса

У побочной реакции организма на вакцину от коронавируса есть плюс. Его назвал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, передает РИА Новости.

По словам Малышева, проявления вакцинации говорят о более сильном иммунитете.

Разработчики препарата «Спутник V» заявляют, что иммунитет продержится около двух лет, добавил специалист.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что после вакцинации от коронавируса иммунитет к инфекции вырабатывается не ранее чем через 32-45 дней. Максимальное количество антител вырабатывается через 56 дней, но маски носить по-прежнему необходимо.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года, первыми препарат получили врачи и учителя. 18 января стартовала массовая вакцинация на добровольной основе. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса.