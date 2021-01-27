Врач объяснил причину уменьшения новых случаев коронавируса в России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил причину уменьшения числа новых случаев коронавируса в России. По его словам, это произошло благодаря новогодним праздникам, передает РИА Новости.

«Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники», — пояснил Горелов. Как отметил врач, две недели социальная активность была снижена. В частности, люди реже пользовались пользовались общественным транспортом. Цепочки передачи вируса разорвались, так как граждане фактически находились на изоляции в течение инкубационного периода коронавируса, добавил он.

По мнению специалиста, на данный момент ситуация с коронавирусом в стране точно стабилизировалась.