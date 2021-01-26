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Страдающих ожирением россиян призвали вакцинироваться от коронавируса

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россиянам, страдающим ожирением, следует привиться от коронавируса. Такой призыв озвучила врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. Об этом пишет Nation News.

По словам специалиста, в группу риска попадают в первую очередь мужчины с ожирением и короткой шеей, так как они тяжелее болеют и чаще умирают. Она добавила, что ожирение указывает и на другие хронические болезни.

Также важно привиться людям старше 65 лет и тем, кто старше 40 и с повышенным сахаром, посоветовала медик. В зоне риска также люди с артериальной гипертонией и другими хроническими заболеваниями.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заразиться коронавирусом после вакцинации препаратом «Спутник V» нельзя. По его словам, в вакцинах нет живого вируса и процесс легкого течения заболевания моделируется введением ослабленного вируса, например, как в «КовиВак» центра имени Чумакова. Ею стоит привиться тем, кто уже перенес коронавирус, «чтобы получить полный набор всех антигенов вируса».

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