Страдающих ожирением россиян призвали вакцинироваться от коронавируса

Россиянам, страдающим ожирением, следует привиться от коронавируса. Такой призыв озвучила врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. Об этом пишет Nation News.

По словам специалиста, в группу риска попадают в первую очередь мужчины с ожирением и короткой шеей, так как они тяжелее болеют и чаще умирают. Она добавила, что ожирение указывает и на другие хронические болезни.

Также важно привиться людям старше 65 лет и тем, кто старше 40 и с повышенным сахаром, посоветовала медик. В зоне риска также люди с артериальной гипертонией и другими хроническими заболеваниями.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заразиться коронавирусом после вакцинации препаратом «Спутник V» нельзя. По его словам, в вакцинах нет живого вируса и процесс легкого течения заболевания моделируется введением ослабленного вируса, например, как в «КовиВак» центра имени Чумакова. Ею стоит привиться тем, кто уже перенес коронавирус, «чтобы получить полный набор всех антигенов вируса».