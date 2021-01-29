Названы сроки появления вакцины «Спутник лайт» в России

Вакцина от коронавируса «Спутник лайт» появится в России в феврале. Такие сроки приводятся Twitter-аккаунте «Спутника V».

«Однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson, которая, по сути, является всего лишь первой частью вакцины "Спутник V", показывает хорошие результаты. (...) Мы также запустим однокомпонентную вакцину в феврале... Приближается "Спутник лайт"», — говорится в сообщении.

О разработке «лайт-вакцины» от коронавируса заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.

Разработчик «Спутника V», глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «лайт-вакцина» поможет исключить тяжелое течение COVID-19 в случае заражения. По его словам, она представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа.