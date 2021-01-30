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Тунис зарегистрировал вакцину «Спутник V»

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минздрав Туниса зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация препарата выдана на основе оценки результатов клинических испытаний вакцины и осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Ранее российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в первой африканской стране — Алжире. «Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации "Спутник V" в Африке. Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало "Спутник V" 10 января», — говорится в сообщении разработчиков препарата.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».

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