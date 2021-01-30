На Украине назвали запрет российской вакцины «борьбой с коронавирусом»

Все, что украинские власти сделали для борьбы с коронавирусом — запретили российские вакцины. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) на ее сайте

Оппозиция пришла к выводу, что команда президента страны Владимира Зеленского провалила кампанию по вакцинации населения. «Еще прошлым летом Зеленский заявлял, что связи с западными партнерами помогут как можно раньше начать вакцинацию. Что Украина вскоре разработает собственный препарат. Но сегодня вакцинация в Украине в отличие от большинства стран Европы так и не началась. В закупках вакцины продолжаются подковерные игры с выстраиванием мутных схем и поиском непонятных посредников», — указали в ОПЗЖ.

29 января Зеленский прокомментировал ситуацию с вакцинацией на Украине. «Поставка вакцины — это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики», — отметил Зеленский. Он также поблагодарил Евросоюз за инициативу по созданию механизма для передачи вакцины от коронавируса странам-партнерам.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране никогда не зарегистрируют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет подтверждена. По его словам, Россия не заинтересована в здоровье украинских граждан, а препараты для борьбы с COVID-19 намерена использовать лишь в пропагандистских целях.

Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стала первой зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2 в мире. При производстве вакцины применен уникальный подход, предполагающий использование двух разных типов векторов на основе аденовируса человека, что позволяет усилить иммунный ответ и сформировать длительный иммунитет.