На Украине рассказали о невозможности регистрации российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в республике никогда не зарегистрируют, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в стране существуют политические силы, которые «делают хайп» на фейковой информации о возможности регистрации российского препарата. «Сразу могу сказать — можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — подчеркнул Степанов.

По его словам, эти силы вступили на путь запугивания граждан, разнося слухи, что вакцинация в стране затянется на длительный срок. Министр отметил, что сроки начала кампании по иммунизации на Украине уже не изменятся — население начнут прививать с февраля 2021 года.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет подтверждена. По его словам, Россия не заинтересована в здоровье украинских граждан, а препараты для борьбы с COVID-19 намерена использовать лишь в пропагандистских целях.

Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стала первой зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2 в мире. При производстве вакцины применен уникальный подход, предполагающий использование двух разных типов векторов на основе аденовируса человека, что позволяет усилить иммунный ответ и сформировать длительный иммунитет.