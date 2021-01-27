Вакцину от коронавируса назвали «оружием в конфликте Украины с Россией»

Bloomberg посчитал вакцину от коронавируса «оружием в конфликте Украины с Россией».

Агентство указало на сложившуюся ситуацию, когда Украина еще не начала вакцинацию населения, «поскольку ей нечего предложить 42 миллионам жителей»: препараты, поставки которых были запланированы ранее, либо не одобрены властями, либо до сих пор не поступили. Неспособность решить этот вопрос чревата для Киева геополитическими последствиями и усилением внутреннего давления на президента Владимира Зеленского, обещавшего, что Украина получит вакцины в следующем месяце, но не сказавшего, откуда.

Тем временем, отмечает Bloomberg, в российском Крыму прививочная кампания идет полным ходом. Также, по утверждению издания, на скорый старт вакцинации российскими препаратами могут рассчитывать самопровозглашенные республики Донбасса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет подтверждена. По его словам, Россия не заинтересована в здоровье украинских граждан, а препараты для борьбы с COVID-19 намерена использовать лишь в пропагандистских целях.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков. Применение вакцины «Спутник V», помимо России, на своей территории одобрили 12 стран: Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.