Россиян предупредили о риске зарубежных вакцин от коронавируса

Вакцинация от коронавируса незарегистрированными в России препаратами может привести к печальным последствиям. Об этом агентству РИА Новости рассказали эксперты.

В частности, медицинский директор «Инвитро-Москва» Дмитрий Кондратьев и директор по качеству компании Corex Logistics Виталий Шахназаров предупредили, что никто не даст гарантии того, что конкретная вакцина является оригинальным препаратом от производителя. Также в этом случае существует риск купить препарат из забракованной партии. Еще одной сложностью является соблюдение температурного режима при ее транспортировке.

Кроме того, Шахназаров указал на то, что легально приобрести незарегистрированные в России препараты невозможно, а их применение является незаконным. «Единственный способ приобрести импортную вакцину — самостоятельно выехать за рубеж. При этом вам предстоит еще найти врача, который согласится ввести ее», — сказал он.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков. Применение вакцины «Спутник V», помимо России, на своей территории одобрили 12 стран: Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.

15 января стало известно, что фармацевтическая компания Pfizer, один из производителей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сократит поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Объясняется, что фирма расширяет свои производственные мощности: планируется производить 2 миллиарда вместо 1,3 миллиарда доз в год, на которые ее заводы способны сейчас. По предварительным прогнозам, ситуация изменится в феврале.

Ранее сообщалось о том, что вакцина Pfizer вызвала ряд побочных эффектов у пациентов во Франции и Нидерландах. Кроме того, в Германии после прививки вакциной Pfizer умерли как минимум 10 человек, а в Норвегии — 23 человека.