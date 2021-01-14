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В Германии умерли 10 человек после прививки от коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

В Германии после прививки от коронавируса умерли как минимум 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По фактам смерти экспертами федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) начата проверка. Они отмечают, что тяжелобольные люди умерли в течение четырех дней после того, как им были сделаны прививки. По их словам, связь между смертью привитых и самой вакцинацией маловероятна.

Согласно данным на 14 января, вакцину от коронавируса получили примерно 842,4 тысячи жителей (чуть более 1 процента от численности населения) Германии.

Ранее сообщалось о смерти более 20 человек, привитых вакциной компании Pfizer от коронавируса. В агентстве лекарственных средств отметили, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к «более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний». Вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer в Норвегии началась 27 декабря. Первыми привились жители домов престарелых в Осло.

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