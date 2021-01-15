Более 100 человек в Нидерландах сообщили о побочных эффектах от вакцины Pfizer

Более 100 человек в Нидерландах сообщили о побочных эффектах, таких, как головная боль и утомляемость, после получения вакцины фирмы Pfizer. У некоторых она вызвала аллергическую реакцию. Об этом сообщает NOS.

Случаев аллергии зафиксировано два: у пациентов появлялись высыпания и опухала кожа вокруг глаз. Медики сообщают, что все столкнувшиеся с этим пациенты вскоре пришли в норму. В связи с этим рекомендуется наблюдать за получающими вакцину в течение 15 минут после инъекции.

Другие пациенты сообщили о головной боли, утомляемости и боли в районе укола. Издание отмечает, что это ожидаемый эффект, так как вакцина активирует иммунную систему организма.

Ранее сообщалось о том, что вакцина Pfizer вызвала ряд побочных эффектов у пациентов во Франции.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря 2020-го в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.