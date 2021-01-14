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В Германии умерли 10 человек после прививки от коронавируса
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Во Франции обнаружили новые побочные эффекты от вакцины Pfizer

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Фото: KARINA HESSLAND / Reuters

Во Франции обнаружили новые побочные эффекты от вакцины компании Pfizer. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство по безопасности медикаментов.

По информации ведомства, у четырех пациентов проявились аллергические реакции на препарат, у двух человек была зафиксирована тахикардия. Власти Франции также получили сообщения о том, что спустя два часа после вакцинации один пациент скончался. Тем не менее непосредственной связи между его смертью и прививкой установлено не было.

Ранее сообщалось, что в Германии после прививки от коронавируса умерли как минимум 10 человек. По фактам смерти экспертами федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) начата проверка. Они отмечают, что тяжелобольные люди умерли в течение четырех дней после того, как им были сделаны прививки.

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