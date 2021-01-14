Во Франции обнаружили новые побочные эффекты от вакцины Pfizer

Во Франции обнаружили новые побочные эффекты от вакцины компании Pfizer. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство по безопасности медикаментов.

По информации ведомства, у четырех пациентов проявились аллергические реакции на препарат, у двух человек была зафиксирована тахикардия. Власти Франции также получили сообщения о том, что спустя два часа после вакцинации один пациент скончался. Тем не менее непосредственной связи между его смертью и прививкой установлено не было.

Ранее сообщалось, что в Германии после прививки от коронавируса умерли как минимум 10 человек. По фактам смерти экспертами федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) начата проверка. Они отмечают, что тяжелобольные люди умерли в течение четырех дней после того, как им были сделаны прививки.