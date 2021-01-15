Pfizer сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу

Фармацевтическая компания Pfizer, один из производителей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сократит поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Норвегии.

Страна получит чуть более 36 тысяч доз вакцины на следующей неделе вместо планировавшихся 43,8 тысячи. Объясняется, что фирма сейчас расширяет свои производственные мощности: планируется производить 2 миллиарда доз в год вместо 1,3 миллиарда, на которые ее заводы способны сейчас.

Пока точно неясно, на какое время сократятся поставки, но, по предварительным прогнозам, ситуация изменится в феврале.

Ранее в Норвегии умерли 23 человека, привитые вакциной компании Pfizer от коронавируса. Специалисты выясняют причины смерти граждан. 13 случаев уже изучены. В норвежском агентстве лекарственных средств отметили, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к «более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».

Вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer в Норвегии началась 27 декабря 2020 года. Первыми привились жители домов престарелых в Осло.

В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.