В Польше зафиксировали первое тяжелое осложнение после вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что в стране зафиксировали первое серьезное осложнение у пациента, получившего вакцину против COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Недзельского, после вакцинации были зарегистрированы 37 побочных эффектов: 32 из них были легкими, четыре имели среднюю тяжесть, а в одном случае наблюдались тяжелые симптомы. Подробности о характере нежелательной реакции не сообщается. При этом в стране привито уже более 257 тысяч человек.

Каждый житель Польши, испытавший побочные реакции после вакцинации против коронавируса может получить компенсации через специально созданный фонд, подав заявление уполномоченному лицу. Ранее это можно было сделать только через суд.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.