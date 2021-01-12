Во Франции зафиксировали новую побочную реакцию на вакцину Pfizer

Министерство здравоохранения Франции заявило о новом случае нежелательной побочной реакции от противокоронавирусной вакцины Pfizer. При этом серьезных последствий для здоровья пациента не отмечалось. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что побочная реакция имела аллергический характер и не представляла опасности для жизни. Она соответствует тем нежелательным эффектам, о которых сообщалось в других странах. К понедельнику вакцину получили 138 тысяч человек.

В декабре 2020 года сообщалось о сильной аллергической реакции у жительницы США. Аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата. При этом в анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии. Женщина была госпитализирована, но ее жизни ничего не угрожало.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.