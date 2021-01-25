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Небензя выразил надежду на скорую сертификацию ВОЗ российской вакцины

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Василий Небензя
Василий Небензя
Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Россия надеется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время сертифицирует российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы представили свои документы на преквалификацию нашей вакцины, на внесение ее в список EUL (Emergency Use Listing). С 22 января этого года в ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, в достаточно скором времени она будет сертифицирована», — сказал он.

Небензя отметил «вакцинную конкуренцию» в мире. «Это сейчас потихоньку (в США) стали признавать нашу вакцину, в том числе потому, что уже разобрались со своей», — предположил он. Также постпред заявил, что Россия предложила ООН вакцину, когда никаких других вакцин не было.

Уже 12 стран одобрили применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Среди них Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

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