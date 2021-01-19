США и Россия обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга на заседании Совбеза ООН

США и Россия обменялись цитатами борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга на заседании Совбеза ООН, посвященном сотрудничеству ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), в понедельник, 18 января. Слова постпредов стран приводит ТАСС.

Дипломат постпредства США Родни Хантер первым использовал цитату Кинга, критикуя действия «режимов Сирии и Ирана» в Ближневосточном регионе: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это».

В ответ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также процитировал борца за права, призвав американскую сторону прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке. «В день памяти Мартина Лютера Кинга я бы хотел вслед за нашими американскими коллегами вспомнить другую его цитату, которую они, видимо, не любят воспроизводить: "Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели"», — сказал Небензя.

Постпред добавил, что необходимо прекратить «бряцание оружием», а также провоцировать гонку вооружений в регионе.

В США ежегодно в третий понедельник января проходит день памяти правозащитника и борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга-младшего (Martin Luther King, Jr. Day), в который принято заниматься благотворительными делами. В связи с этим избранный президент США Джо Байден за два дня до своей инаугурации поехал паковать в коробки наборы еды для бездомных и малоимущих.

В конце декабря первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский проводил постпреда ФРГ Кристофа Хойсгена, покидающего 1 января Совбез ООН, словами писателя Михаила Жванецкого. «Дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с Вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: "Как жаль, что Вы наконец-то уходите"», — заключил Полянский.