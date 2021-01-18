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Байден поехал паковать еду для бедняков за два дня до инаугурации

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Избранный президент США Джо Байден за два дня до своей инаугурации поехал паковать в коробки наборы еды для бездомных и малоимущих. Репортаж об этом сделал телеканал MSNBC.

На видео показано, как Байден в маске и перчатках вместе с другими волонтерами складывает консервы в коробки с наборами продуктов, предназначенными для бедняков. Благотворительную акцию устроила организация Philabundance из Южной Филадельфии.

Таким образом демократ отметил день памяти правозащитника и борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга-младшего, в который принято заниматься благотворительными делами.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского президента Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.

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