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Байден вернет США в климатическое соглашение в день инаугурации

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президента США Джо Байден вернет страну в Парижское соглашение по климату в день собственной инаугурации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на служебную записку будущего главы аппарата Белого дома.

По информации телеканала, в первый день своего пребывания на посту президента Байден планирует подписать ряд административных указов. В частности, политик вернет Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату и отменит запрет на въезд в США для граждан нескольких мусульманских стран.

В служебной записке говорится, что Байден также собирается направить в Конгресс крупномасштабный план по иммиграции в течение первых 100 дней своего пребывания на посту. Предложения, изложенные в документе, позволят получить гражданство миллионам мигрантов, находящимся на территории США без документов.

Ранее сообщалось, что Байден задумал отменить ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января. В частности, Байден собирается отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и восстановить программу, позволяющую людям, незаконно привезенным в США в детстве, оставаться в стране.

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