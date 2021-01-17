Стало известно о планах Байдена возобновить ядерную сделку с Ираном

Администрация избранного президента США Джозефа Байдена готовится к возобновлению ядерной сделки с Ираном, из которой Вашингтон вышел в 2018 году. Об этих планах стало известно журналистам 12 канала Израильского телевидения.

Как утверждает издание, переговоры команды американского лидера с Тегераном стартовали за несколько дней до грядущей инаугурации Байдена, которая пройдет 20 января. «Израиль попытается добиться улучшения ядерной сделки, которая включает ограничения на поддержку террористической деятельности и (иранскую — прим. "Ленты.ру") программу баллистических ракет», — заявили журналисты телеканала.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани объявил, что страна не собирается вести переговоры по своей ракетной программе с новой администрацией США, возглавляемой Байденом. Вместо этого Роухани призвал Вашингтон снять со страны санкции и компенсировать экономический ущерб, нанесенный выходом из сделки.

В конце 2020 года Байден сообщил, что планирует вернуть США в соглашение по иранской ядерной программе — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он заявил, что намерен провести переговоры и заключить последующие соглашения с Ираном, которые бы «ужесточили и продлили ограничения на ядерную программу Ирана, а также коснулись бы ее ракетной программы».