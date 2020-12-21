Европу предупредили о «последнем шансе» сохранить ядерную сделку с Ираном

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил страны Европейского союза (ЕС) о том, что у них есть «последний шанс» сохранить соглашение по иранской ядерной программе. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Зарифа, он поставил данное условие во время последней конференции стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Представитель Ирана подчеркнул, что «евротройка» (Великобритания, Франция и Германия) нарушила свои обязательства по сделке, и на ней лежит ответственность за «непоправимый ущерб, который был нанесен иранскому народу».

Ранее страны-участницы СВПД сообщили о готовности поддержать возвращение США к сделке. Главы МИД подчеркнули решимость участников соглашения позитивно подойти к этому вопросу совместными усилиями.

14 декабря президент Ирана Хасан Роухани заявил о нежелании вести переговоры по своей ракетной программе с новой администрацией США. При этом 18 декабря стало известно, что Иран возобновил работу над тайным ядерным объектом в Фордо — иранском заводе по обогащению урана, который находится южнее Тегерана.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели санкции против Тегерана. В начале декабря новый избранный президент США Джо Байден сообщил, что планирует вернуть Вашингтон в сделку. Он также заявил, что планирует провести переговоры и заключить последующие соглашения с Ираном, которые бы «ужесточили и продлили ограничения на ядерную программу Ирана, а также коснулись бы ее ракетной программы».