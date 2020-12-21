Участники сделки с Ираном заявили о готовности поддержать возвращение США

Страны-участницы соглашения по иранской ядерной программе — так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сообщили о готовности поддержать возвращение США к сделке. Соответствующее заявление, принятое по итогам встречи глав МИД, размещено на сайте МИД Германии.

«Министры отметили перспективу возвращения США в СВПД и подчеркнули свою готовность позитивно подойти к этому вопросу совместными усилиями», — говорится в документе. Дипломаты также подчеркнули свою приверженность сохранению соглашения и обсудили важность возврата к его полному выполнению.

14 декабря президент Ирана Хасан Роухани заявил о нежелании вести переговоры по своей ракетной программе с новой администрацией США. При этом 18 декабря стало известно, что Иран возобновил работу над тайным ядерным объектом в Фордо — иранском заводе по обогащению урана, который находится южнее Тегерана.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели санкции против Тегерана. В начале декабря новый избранный президент США Джо Байден сообщил, что планирует вернуть Вашингтон в сделку. Он также заявил, что планирует провести переговоры и заключить последующие соглашения с Ираном, которые бы «ужесточили и продлили ограничения на ядерную программу Ирана, а также коснулись бы ее ракетной программы».

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