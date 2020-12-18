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Иран возобновил работу над ядерным оружием на фоне конфликта с США

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Изображение: @Obs_IL

Иран возобновил работу над тайным ядерным объектом на фоне конфликта с США. Об этом пишет New York Post со ссылкой на данные со спутников.

Речь идет о подземном ядерном объекте в Фордо — иранском заводе по обогащению урана, который находится южнее Тегерана. Власти Исламской Республики не афишировали возобновление работ, однако эксперты, опрошенные New York Post, опасаются возможности появления у Тегерана ядерного оружия. Поскольку отношения между Ираном и США напряжены, первая сторона может отказаться от намерений использовать его в мирных целях.

Издание напоминает, что западным странам стало известно об объекте Фордо в 2009-м. Тогда из-за этого страны «балансировали на грани войны». Ситуацию разрешили только после подписания в 2015-м Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД, который касался ядерной программы Ирана, и ввели санкции против Тегерана. Трамп призвал страны-гаранты ядерной сделки с Ираном отказаться от дальнейшего поддержания соглашения.

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