США обвинили Россию в распространении дезинформации о санкциях

США обвинили Россию и Китай в распространении дезинформации в попытке оспорить право Вашингтона на запуск процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

По его словам, резолюция 2231 никак не зависит от Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Поэтому, несмотря на то, что в 2018 году президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД, Вашингтон имеет полное право задействовать механизм введения санкций против Ирана.

Помпео считает, что Россия и Китай попытаются сбить всех с толку и оспорить данный факт, используя тактику дезинформации.

Ранее Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением США в международную организацию с намерением запустить процедуру восстановления санкций против Ирана. По словам российского дипломата, из-за последних событий вокруг выполнения резолюции 2231 Россия обратилась с запросом на проведение открытого заседания утром 21 августа.

Великобритания, Франция и Германия отказались поддержать планы США по восстановлению санкций против Ирана. Согласно совместному заявлению стран, подобные шаги противоречат предпринимаемым ими усилиям в рамках СВПД.

Резолюция 2231, которая была принята в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.