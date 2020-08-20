Россия попросила Совбез ООН экстренно собраться из-за американских санкций

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением США в международную организацию с намерением запустить процедуру восстановления санкций против Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, из-за последних событий вокруг выполнения резолюции 2231 Россия обратилась с запросом на проведение открытого заседания утром 21 августа.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с председателем Совбеза ООН и передал в организацию жалобу на неисполнение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), что должно повлечь за собой запуск процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Он также сообщил о намерении возобновить действие санкций в течение 30 дней.

Великобритания, Франция и Германия отказались поддержать планы США по восстановлению санкций против Ирана. Согласно совместному заявлению стран, подобные шаги противоречат предпринимаемым ими усилиям в рамках СВПД.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.