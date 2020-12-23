Зампостпреда России проводил постпреда ФРГ из Совбеза ООН словами Жванецкого

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский проводил постпреда ФРГ Кристофа Хойсгена, покидающего 1 января Совбез ООН, словами писателя Михаила Жванецкого. Об этом сообщает ТАСС.

«Дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с Вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: "Как жаль, что Вы наконец-то уходите"», — заключил Полянский.

В ходе заключительного для Германии заседания 22 декабря после ее двухлетнего членства в Совбезе ООН Полянский отметил, что у Хойсгена «выработалась своеобразная зависимость — ни заседания без критики России», даже если тема мероприятия совсем иная, и выразил надежду, что после 1 января «этот нездоровый симптом» у представителя Германии пройдет.

Во время заседания, посвященного иранской ядерной сделке, Хойсген поднял тему вокруг дела блогера Алексея Навального. В свою очередь Полянский напомнил ему, что Германия до сих пор не ответила на пять официальных запросов Генпрокуратуры о правовой помощи, поэтому говорить, что германская сторона серьезно подходит к этому вопросу, «просто смешно».

Ранее Россия предупредила Германию об ответственности за клевету по делу Алексея Навального: Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН, что Германии рано или поздно придется ответить.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие.

Сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября на 87-м году жизни. Незадолго до смерти он признавался, что очень плохо себя чувствует. Журналист и телеведущий Владимир Познер, друживший с сатириком, сообщал, что Жванецкий давно болел.