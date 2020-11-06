Умер сатирик Михаил Жванецкий

Сатирик Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. Об этом пишет телеканал «Дождь».

Директор сатирика подтвердил информацию о его смерти телеканалу «360», о чем сообщается в его Telegram. Журналист и телеведущий Владимир Познер, бывший его другом, сообщил изданию, что у Жванецкого была болезнь.

В октябре сатирик ушел со сцены. Он принял такое решение из-за возраста — в марте ему исполнилось 86 лет. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — прокомментировал это решение представитель артиста Олег Сташкевич.

В июне Жванецкий признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо. «Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин», — говорил сатирик.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он был народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи, а также писал их для других артистов. В период работы в театре А. И. Райкина написал для Романа Карцева и Виктора Ильченко более 300 миниатюр и монологов. Позже начал выступать сам. С 2002 года вел ежемесячную программу «Дежурный по стране». С декабря 2019 года показ передачи прерван на неопределенный срок.