Петросян отреагировал на смерть Жванецкого

Российский юморист Евгений Петросян назвал Михаила Жванецкого ярчайшей страницей эстрадной драматургии. Юморист высказался о масштабе сатирика в разговоре с «Говорит Москва», сообщает радиостанция в Telegram.

«Мне кажется, что Михаил Михайлович Жванецкий физически покинул нас, но художественно он никогда нас не покинет. Его будут читать, и он будет звучать на телевидении, думаю, что не один десяток лет, останется в анналах как ярчайшая страница эстрадной драматургии», — отреагировал Петросян на смерть сатирика.

Юморист уверен, что «по Жванецкому будут учиться».

Сатирик скончался в возрасте 86. По словам друзей Жванецкого, он болел. В июне артист признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо, а в октябре объявил об уходе со сцены.

Жванецкий — народный артист России и Украины, лауреат премии президента России. Он родился 6 марта 1934 года в Одессе, исполнял собственные миниатюры и монологи, а также писал их для других артистов. В период работы в театре А. И. Райкина написал для Романа Карцева и Виктора Ильченко более 300 миниатюр и монологов, в том числе такие известные как «Авас». Позже начал выступать сам. С 2002 года вел ежемесячную программу «Дежурный по стране». С декабря 2019 года показ передачи прерван на неопределенный срок.