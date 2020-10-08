Соведущий Жванецкого раскрыл детали его решения уйти со сцены

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий, объявивший об уходе со сцены, планировал сделать это раньше. Об этом «Газете.Ru» рассказал бывший соведущий программы «Дежурный по стране» Алексей Бегак.

«Понимаете, он хотел раньше закончить, чем он закончил. Хорошо, что он принял такое решение. Наверное, оно ему очень тяжело далось. Но то, что он к этому готовился, это очевидно. Поэтому, возможно, для него это не было "ножом в сердце"», — раскрыл детали Бегак.

Впрочем, по его мнению, всю жизнь быть артистом, а затем в одночасье перестать им быть, для артиста тяжело.

По словам Бегака, он иногда созванивается со Жванецким и интересуется его здоровьем. «В последний раз я с ним говорил месяц-полтора назад. В общем-то неплохо себя чувствовал», — сказал телеведущий.

Жванецкому 86 лет. Он родился в Одессе и является народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. В советские годы писал миниатюры для известных артистов, был автором миниатюр «Авас», «Дефицит», «Век техники». В период работы в театре А. И. Райкина написал для Романа Карцева и Виктора Ильченко более 300 миниатюр и монологов. Позже начал сам выступать с собственными диалогами. С 2002 года вел ежемесячную программу «Дежурный по стране». С декабря 2019 года показ передачи прерван на неопределенный срок.