Российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель артиста Олег Сташкевич объяснил, что Жванецкий принял такое решение из-за своего возраста — в марте ему исполнилось 86 лет.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — сказал Сташкевич, отметив, что артист закрыл передачу и прекратил концертную деятельность.

Данные о выступлениях, опубликованные на сайте артиста, по заверениям его представителя, не являются актуальными. «За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи», — добавил Сташкевич.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Является народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи.