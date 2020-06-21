Жванецкий рассказал об очень плохом самочувствии

Сатирик Михаил Жванецкий в интервью изданию «Собеседник» рассказал об очень плохом самочувствии. Из-за этого он не приехал на похороны коллеги Анатолия Трушкина.

«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже», — поделился 86-летний Жванецкий. Говоря о покойном Трушкине, сатирик отметил, что друзьями они не являлись.

В январе в ряде СМИ появилась информация, будто незадолго до Нового года сатирик узнал о болезни, «от которой умерли Олег Табаков и Вилли Токарев». Сам Жванецкий на эти слухи ответил так: «Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане».

78-летний Трушкин скончался 10 июня. У артиста был коронавирус, заболевание протекало в тяжелой форме. Сатирик находился в больнице около месяца. В последнее время Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ. Накануне вечером артисту стало хуже, врачам не удалось спасти его.

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