Опубликовано видео драки с участием сына Жванецкого

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Опубликовано видео драки с участием младшего сына Михаила Жванецкого Дмитрия. Ролик доступен на Telegram-канале «112».

На кадрах с камер наблюдения видно, что конфликт случился около шести утра 8 января у ресторана «Цыцыла» в Москве на Минской улице. 24-летний сын известного сатирика вместе с другом Филиппом Гинзбургом подрался с группой молодых людей, заступившись за девушку. В ролике в драке против них участвуют по крайней мере трое.

В результате инцидента и Жванецкого, и Гинзбурга избили. Их госпитализировали с различными травмами. Утверждается, что они уже написали заявление в полицию в связи с произошедшим.

О том, что сына Михаила Жванецкого избили около ресторана в Москве сообщалось ранее 8 января. Дмитрий получил травму ноги, а Гинзбург — гематомы головы и перелом носа.

Дмитрий — младший ребенок юмориста. Всего у Жванецкого два сына и одна дочь. В феврале 2019 года Жванецкого-старшего наградили российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в развитие культуры.

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