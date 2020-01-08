Сына Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в ночь на 8 января.

24-летний Дмитрий Жванецкий вместе с другом Филиппом Гинзбургом направлялся в караоке на Минской улице, когда увидел как группа парней обижает девушку. Он потребовал извинений, но в итоге завязался конфликт, который перерос в драку.

Сына народного артиста Украины и его приятеля госпитализировали. Дмитрию Жванецкому травмировали ногу, у его друга — гематомы головы и перелом носа.

Сатирик родился в Одессе, был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий удостоился звания народного артиста Украины, а в 2012 году заслужил аналогичный статус в России. Также награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в развитие культуры.

Дмитрий — младший сын сатирика. Всего у юмориста два сына и одна дочь. Михаил Жванецкий является одним из любимых юмористов россиян. В апреле 2019 года ВЦИОМ опубликовал данные опроса, по итогам которого он занял третье место, уступив только Михаилу Задорнову и Евгению Петросяну.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!