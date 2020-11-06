Гарик Харламов высказался о смерти Жванецкого и назвал его гением

Российский комик Гарик Харламов отреагировал на смерть сатирика Михаила Жванецкого. В Instagram-посте он назвал его гением.

«Ушел гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел. Соболезнования родным и близким», — написал Харламов.

За две недели до смерти сатирика в подкасте комика Данилы Поперечного Харламов рассказывал, как в юности вместе с приятелем читал миниатюры Жванецкого перед публикой Арбата.

О смерти 86-летнего сатирика стало известно 6 ноября. По словам его друзей, Жванецкий болел. В июне он признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо. «Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин», — говорил сатирик. В октябре он объявил об уходе со сцены.