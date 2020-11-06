Пугачева высказалась о смерти Жванецкого

Эстрадная певица Алла Пугачева высказалась о смерти сатирика Михаила Жванецкого. Она опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем», — написала исполнительница. Она назвала писателя гением и отметила, что он навсегда останется в ее сердце.

О смерти Жванецкого стало известно ранее в пятницу, 6 ноября. В июне писатель рассказал, что очень плохо себя чувствует. «Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже», — поделился 86-летний Жванецкий.

В начале октября сообщалось, что сатирик решил уйти со сцены. Представитель артиста Олег Сташкевич объяснил, что такое решение было принято из-за его возраста.