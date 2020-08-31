Провал Пугачевой на «Евровидении» объяснили

Провал России на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 1997 году, когда страну представляла певица Алла Пугачева, связан с форс-мажором. Об этом рассказывается в опубликованной на YouTube седьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Изначально на вокальном состязании должен был выступать Валерий Меладзе с песней «Примадонна». Однако исполнитель заболел в самый последний момент, и заменить его решили Пугачевой. Певица заняла 15-е место из 25. Сама артистка позже рассказывала, что много извинялась за провал.

Седьмая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 31 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1997 году, диких концертах и самых ярких представителях сцены тех времен. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, пятую — здесь, а шестую — здесь.

Подробнее о выступлении Аллы Пугачевой на «Евровидении» (видеоролик с таймкодом):