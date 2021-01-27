Глава AstraZeneca признал срыв сроков поставок вакцины от коронавируса

Глава компании AstraZeneca Паскаль Сорио признал срыв сроков поставок вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ряд европейских СМИ.

По его словам, причиной сбоев поставок препарата является двухмесячное отставание от графика производства. Он добавил, что проблемы связаны с изготовлением основного компонента вакцины, который в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии. Сорио также пообещал, что компания в феврале сможет поставить «разумное количество доз» препарата в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. По данным немецкого издания Bild, тогда одной из причин срыва поставок стал пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.