Мир
 
Последние новости
Биолог назвала пять главных противопоказаний для прививки от COVID-19
Иммунолог назвал «глубочайшую» ошибку переболевших коронавирусом
Глава российского региона опубликовал мем с самим собой
Эксперт предупредил об опасности установленных в смартфонах камер
Страны Балтии потребовали от ЕС свои деньги
Россиянам спрогнозировали медленное понижение температуры
Сотни незнакомцев организовали для умирающей женщины секретную свадьбу
У депутата Госдумы конфисковали бизнес на десятки миллиардов рублей
Полиция заподозрила известного тиктокера в разгроме автомобиля ФСБ в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава AstraZeneca признал срыв сроков поставок вакцины от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Глава компании AstraZeneca Паскаль Сорио признал срыв сроков поставок вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ряд европейских СМИ.

По его словам, причиной сбоев поставок препарата является двухмесячное отставание от графика производства. Он добавил, что проблемы связаны с изготовлением основного компонента вакцины, который в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии. Сорио также пообещал, что компания в феврале сможет поставить «разумное количество доз» препарата в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. По данным немецкого издания Bild, тогда одной из причин срыва поставок стал пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о срыве поставок вакцины AstraZeneca в Европу
Италия подаст иск против Pfizer
Pfizer сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу