Стало известно о срыве поставок вакцины AstraZeneca в Европу

Компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Об этом сообщает Bild.

По данным немецкого издания, одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна. РИА Новости со ссылкой австрийские СМИ передает, что Австрия в первом квартале 2021 года получит втрое меньше доз, чем ожидалось, 600 тысяч вместо двух миллионов доз.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer, один из производителей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сократит поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Объясняется, что фирма расширяет свои производственные мощности: планируется производить 2 миллиарда вместо 1,3 миллиарда доз в год, на которые ее заводы способны сейчас. По предварительным прогнозам, ситуация изменится в феврале.

Дания, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция и Эстония направили письмо в Европейскую Комиссию, в котором возмутились сокращением поставок вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Они призвали главный исполнительный орган ЕС оказать давление на компании, добиться стабильности и прозрачности поставок препарата.