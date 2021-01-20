Мир
 
Последние новости
Раскрыты детали ликвидации банды последнего амира Чечни
В России разгромили нелегальные онлайн-казино
Украина пошла на обострение языкового конфликта с Венгрией
Майли Сайрус объяснила сексуальное влечение к девушкам
Названы лучшие китайские смартфоны 2020 года
Мужчина выжил после обуглившего мышцы удара током с напряжением 14 тысяч вольт
Пассажирка «забодала» поезд московского метро 
Дочь Трампа позвали замуж и подарили ей кольцо за десятки миллионов рублей
Израильский врач рассказал об осложнениях после прививки Pfizer
Турист умер в горах при загадочных обстоятельствах и превратился в лед
Новости партнеров
Прослушать новость

Италия подаст иск против Pfizer

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Италия подаст иск против американской фармацевтической компании Pfizer из-за задержек в поставках вакцины от коронавируса. Об этом заявил итальянский министр по делам регионов Франческо Бочча, его слова приводит телеканал Rai News 24.

«Мы требуем ясности и уважения к нашей стране в отношении достигнутых европейских договоренностей», — заявил Бочча. Политик подчеркнул, что односторонние сокращения поставок препарата без предупреждения являются недопустимыми.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer, один из производителей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сократит поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Объясняется, что фирма расширяет свои производственные мощности: планируется производить 2 миллиарда вместо 1,3 миллиарда доз в год, на которые ее заводы способны сейчас. По предварительным прогнозам, ситуация изменится в феврале.

Дания, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция и Эстония направили письмо в Европейскую Комиссию, в котором возмутились сокращением поставок вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Они призвали главный исполнительный орган ЕС оказать давление на компании, добиться стабильности и прозрачности поставок препарата.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Boccia: azioni legali concordate contro Pfizer - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Boccia-su-vaccini-serve-accordo-solidarieta-tra-Regioni-54f5c5eb-e1e8-4235-a684-7e82db2d6284.html
Шесть стран ЕС возмутились сокращением поставок вакцины Pfizer
Pfizer сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу