Шесть стран ЕС возмутились сокращением поставок вакцины Pfizer

Дания, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция и Эстония направили письмо в Европейскую Комиссию, в котором возмутились сокращением поставок вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Reuters.

Правительства шести стран Евросоюза сообщили, что производители вакцины проинформировали их, что поставки препарата будут существенно сокращены в ближайшие недели. Государства призвали главный исполнительный орган ЕС оказать давление на компании, добиться стабильности и прозрачности поставок препарата.

В письме указывается, что такое положение государства считают неприемлемым. «Это не только влияет на запланированный график вакцинирования населения, но и снижает доверие к самому процессу вакцинации», — отмечается в послании.

Ранее стало известно о том, Pfizer сократит поставки препарата в европейские страны на фоне модернизации производства. Пока точно неясно, на какое время сократятся поставки, но, по предварительным прогнозам, ситуация изменится в феврале.

В настоящий момент в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря 2020-го в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.