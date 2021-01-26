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Мишустин назвал срок выхода третьей российской вакцины от коронавируса

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Третья российская вакцина от коронавируса выйдет в гражданский оборот в ближайший месяц. Такой срок назвал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он потребовал сделать все, чтобы россиянам не пришлось долго ждать прививку от COVID-19. «Важно так организовать процесс [вакцинации], чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать», — отметил глава правительства.

Выход третьей вакцины от коронавируса в гражданский оборот, по словам Мишустина, «позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит — защитить еще больше людей».

Третья российская вакцина «КовиВак» из нейтрализованного SARS-Cov-2 произведена в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Первые две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — уже применяются. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию 18 января.

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