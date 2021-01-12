Украина заявила о навязывании Россией своей идеологии с помощью вакцины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет подтверждена. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Россия не заинтересована в здоровье украинских граждан, а препараты для борьбы с COVID-19 намерена использовать лишь в пропагандистских целях. «Она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», — сказал Кулеба.

Он выразил мнение, что даже сами разговоры в украинском обществе о возможности поставок «Спутник V» являются «признаком навязанной гибридной дискуссии». Также министр в очередной раз заявил, что окончательных результатов исследований препарата не было представлено, а сам Киев не изменит позиции по вопросу поставок.

Ранее российская сторона выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и производить ее в республике. В ответ на это Кулеба назвал российский препарат гибридным оружием против Киева и заявил о невозможности его регистрации в стране.

30 декабря 2020 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Инициаторы требуют привить ею всех желающих. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 1 124 430 человек, скончались 20 019 пациентов.