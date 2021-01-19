Глава минздрава Украины поделился «предчувствием» по поводу российской вакцины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью изданию «Страна.ua» поделился своим «предчувствием» по поводу вакцины от коронавируса «Спутник V». Он считает, что российский препарат никогда не попадет в республику.

По словам главы ведомства, на украинский рынок со временем будут заходить различные иностранные средства от коронавируса, однако вакцины из России не попадут к местному потребителю «ни при каких обстоятельствах».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет подтверждена. По его словам, Россия не заинтересована в здоровье украинских граждан, а препараты для борьбы с COVID-19 намерена использовать лишь в пропагандистских целях.

Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стала первой зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2 в мире. При производстве вакцины применен уникальный подход, предполагающий использование двух разных типов векторов на основе аденовируса человека, что позволяет усилить иммунный ответ и сформировать длительный иммунитет.

Эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет выше 90 процентов. Препарат уже согласились использовать Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Алжир, Индия, Венесуэла и другие страны.