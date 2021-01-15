На Украине заявили об отсутствии документов для регистрации российской вакцины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что необходимые для регистрации в стране российской вакцины «Спутник V» документы отсутствуют. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По его словам, харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в Государственный экспертный центр только заявление для регистрации на Украине данной вакцины. Степанов отметил, что никаких регистрационных документов или досье получено так и не было.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет подтверждена. По его словам, Россия не заинтересована в здоровье украинских граждан, а препараты для борьбы с COVID-19 намерена использовать лишь в пропагандистских целях.

8 января Степанов подтвердил подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» компанией «Биолек». Компания, головной офис которой расположен в Харькове, заявила о подаче заявки на регистрацию «Спутника V» в украинский минздрав 5 января. В заявке вакцина указана под названием «Гам-КОВИД-Вак».