Украина понадеялась получить в феврале вакцину от коронавируса

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна может получить вакцину от коронавируса в феврале в рамках инициативы COVAX. Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua.

«6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК-вакцину, поскольку COVAX готов уже в ближайшее время доставить нам 100 тысяч доз», — заявил Ляшко.

Он рассказал, что в начале января Украина отправила подтверждение готовности принять вакцину. Препаратом может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech. «Или Moderna, еще точно не известно. Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование», — понадеялся Ляшко.

Ранее 14 января сообщалось, что в Норвегии умерли 23 человека, привитые от коронавируса вакциной компании Pfizer. Вакцина могла вызвать побочные эффекты, которые привели к «более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».

В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

8 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По последним данным, на Украине с начала пандемии заразились коронавирусом более 1,1 миллиона человек. Умерли 20 214 пациентов, выздоровели почти 827 тысяч. В стране провели 5,8 миллиона ПЦР-тестирований. С 8 по 24 января на Украине действует «карантин зимних каникул». Запрещена работа заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных учреждений (кроме детсадов). Магазины не могут продавать товары, которые не относятся к категории первой необходимости.