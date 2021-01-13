Власти Украины задумались о продлении карантина до 2023 года

Власти Украины задумались о продлении карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, до 2023 года. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на источники в правительстве.

Локдаун, введенный 8 января, завершится 24 числа, но остальные ограничения будут действовать весь 2021 год.

«А вообще в наших расчетах карантин запланирован до 2023 года», — уточнил собеседник издания.

По последним данным, на Украине с начала пандемии заразились коронавирусом более 1,1 миллиона человек. Умерли 20 214 пациентов, выздоровели почти 827 тысяч. В стране провели 5,8 миллиона ПЦР-тестирований.

С 8 по 24 января на Украине действует «карантин зимних каникул». Запрещена работа заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных учреждений (кроме детсадов). Магазины не могут продавать товары, которые не относятся к категории первой необходимости.