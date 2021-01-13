Украина назвала условия отказа от китайской вакцины против COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором страна откажется от закупок китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac Biotech. Соответствующее видео опубликовано на странице министерства в Facebook.

По его словам, эффективность препарата из КНР, соглашение на поставку которого было подписано властями республики, оказалась ниже 60 процентов. В свою очередь, в договоре указано, что на момент начала поставок этот показатель не должен быть ниже 70 процентов.

Министр подчеркнул, что если этот критерий не будет соблюден, компания будет обязана возместить Украине затраченные средства в полном объеме. Он добавил, что массовая вакцинация от COVID-19 на Украине в любом случае начнется не позднее февраля 2021 года. «На протяжении ближайших дней мы ожидаем подписания договоров с другими компаниями», — сказал Степанов.

Украинская группа фармакологических компаний «Лекхим» заключила соглашение с китайским производителем Sinovac Biotech на поставку в страну вакцины от коронавирусной инфекции 11 января. Препарат должен поступить в страну в апреле-мае, а с 2022 года производиться на территории Харькова.

Ранее власти Украины отказались от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В конце декабря министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба назвал препарат гибридным оружием Москвы против Киева.