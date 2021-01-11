Украина решила закупить китайскую вакцину от коронавируса

Украинская группа фармакологических компаний «Лекхим» заключила соглашение с китайским производителем Sinovac Biotech на поставку в страну вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении для СМИ на сайте предприятия.

Речь идет о партии из пяти миллионов доз препарата CoronaVac. Вакцина должна поступить на Украину в апреле-мае. Также компания подписала соглашение о производстве в 2022 году вакцины в Харькове.

Уточняется, что «Лекхим» является официальным и эксклюзивным поставщиком китайской вакцины.

3 января глава госпредприятия «Медицинские закупки Украины» рассказал о том, что контракт на поставки сразу двух препаратов сорвался. В Минздраве заявили, что предприятие просто не смогло предоставить банковскую гарантию производителю. При этом возможность закупки российских вакцин на Украине неоднократно исключали, несмотря на готовность российской стороны начать поставки.

Позднее стало известно, что украинские чиновники тайно закупают вакцину производства американского консорциума Pfizer/BioNTech для распространения в узких вип-кругах, рассказал глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский. По его данным, прививка, состоящая из двух инъекций, обходится в 2,5 тысячи долларов. Препарат привезли 29 или 30 декабря чартерным рейсом, вероятно, как багаж, лица, обладающие дипломатическим паспортом, поэтому вакцину удалось пронести мимо таможни.