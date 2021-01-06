В украинской клинике подтвердили тайную вип-вакцинацию от COVID-19

Одна из сотрудниц клиники Mediland в Киеве подтвердила журналистке издания Страна.ua, что на базе учреждения проводится тайная вип-вакцинация от COVID-19.

Корреспондент посетила клинику под видом клиентки. Сотрудница Mediland рассказала ей, что вакцинацией занимается отдельная фирма, арендующая в клинике помещение. «Действительно, у нас делают вакцину от коронавируса. Но этим занимаются другие доктора, которые сюда приходят именно для вакцинации. Это не просто врачи, это целая фирма, которая занимается вакцинами. У нас они арендуют помещение», — сказала она.

Сотрудница заверила, что жалоб на побочные эффекты от получивших прививки клиентов не поступало. При этом, по ее словам, вакцинированных было «очень много». «Все ушли живые, здоровые и в хорошем настроении. Ничего плохого не слышала. Иначе все бы уже об этом знали все», — добавила она.

В то же время при обращении в клинику по телефону на вопрос о предоставлении услуги вакцинации сотрудники отвечают, что ничего не знают об этом, пишет издание.

Ранее Страна.ua сообщала, что ряд украинских топ-чиновников, политиков и бизнесменов уже сделали прививку от коронавируса. При этом точное происхождение вакцины неизвестно. По словам продавцов, для вакцинации использовался оригинальный препарат от BioNTech и Pfizer. По данным журналистов издания, стоимость одной дозы колеблется от 1 до 3 тысяч евро.

О том, что украинские чиновники тайно закупают вакцину производства американского консорциума Pfizer/BioNTech для распространения в узких вип-кругах, также рассказывал глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский. По его данным, прививка, состоящая из двух инъекций, обходится в 2,5 тысячи долларов. Препарат привезли 29 или 30 декабря чартерным рейсом, вероятно, как багаж, лица, обладающие дипломатическим паспортом, поэтому вакцину удалось пронести мимо таможни. Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать расследование этих слухов.

Официально Украина так и не закупила ни одну из существующих вакцин против COVID-19. 3 января глава госпредприятия «Медицинские закупки Украины» рассказал о том, что контракт на поставки сразу двух препаратов сорвался. В Минздраве заявили, что предприятие просто не смогло предоставить банковскую гарантию производителю. При этом возможность закупки российских вакцин на Украине неоднократно исключали, несмотря на готовность российской стороны начать поставки.